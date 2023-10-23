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اليوم.. بدء صرف مرتبات موظفي الدولة بالزيادات الجديدة

10/23/2023 4:17:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة بالمرتبات، بعد موافقة مجلس النواب، مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وأضاف الوزير، أنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

وأوضح أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأكد أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء 4 زيادات فى أقل من عامين.

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