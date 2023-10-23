اليوم.. بدء صرف مرتبات موظفي الدولة بالزيادات الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة بالمرتبات، بعد موافقة مجلس النواب، مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وأضاف الوزير، أنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وأوضح أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأكد أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء 4 زيادات فى أقل من عامين.
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