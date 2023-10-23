اليوم.. نهاية حق توزيع 7 جنيهات لسهم أبو قير للأسمدة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 7 جنبهات لسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنهاية جلسة اليوم 23 أكتوبر.

وتقرر توزيع كوبون أبو قير للأسمدة على 3 أقساط، القسط الأول 2 جنيه ويصرف اعتبارًا من 26 أكتوبر الجاري، والقسط الثاني قيمته 3 جنيهات ويصرف اعتبارًا من 28 ديسمبر المقبل، و القسط الثالث 2 جنيه ويصرف في 31 يناير 2024.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توزيع كوبون نقدي 7 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماض، يوزع على 3 دفعات.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وأوضحت أنه ستم توزيع 2 جنيه لكل سهم في الدفعة الأولى يوم 26 أكتوبر الجاري، والدفعة الثانية يوم 28 ديسمبر المقبل بواقع 3 جنيهات للسهم، والدفعة الثالثة كتوزيع استثنائي بواقع 2 جنيه للسهم يوم 21 يناير المقبل.

كما وافقت العمومية على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمومية برئاسة عابد عز الرحال الملاحي.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تعديل المواد 8- 16- 21- 29 من النظام الأساسي للشركة.

واعتمدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح قبل الضريبية 6.56 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق مبيعات 13.98 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، على أن تحقق إجمالي إيرادات بنحو 16.34 مليار جنيه.

وارتفعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 86.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 12.95 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.96 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 17.3 مليار جنيه، مقابل 12.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن متوسطات أسعار التصدير والبيع الحر، وتحرير سعر صرف الدولار.

وكانت حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صافى ربح بلغ 7.23 مليار جنيه منذ يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل 3.2 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، بنمو سنوى 126%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 11.234 مليار جنيه، مقارنة بـ6.245 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام المالى الماضى.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن متوسط أسعار التصدير والبيع الحر، مع السياسة البيعية والتسويقية المرنة.

وتضمنت الأسباب أيضاً تحرير سعر صرف الدولار وما تلاه من تحركات متتالية لسعر الصرف، وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وأكدت الشركة عدم تخليها عن تنفيذ مشروع خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير“3”.

وعزت“أبوقير للأسمدة”، إلغاء المناقصة الخاصة بطرح المشروع على مقاولى العموم نظراً إلى عدم استيفاء العروض الفنية الواردة للشركة لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة به.

وقالت إنه جارى دراسة بدائل أخرى أوفر من ناحية التكلفة الاستثمارية والتشغيلية وأقل من حيث فترة التنفيذ والتوقف وتحقق أعلى استفادة للشركة من خلال إضافة منتجات جديدة.

وأضافت الشركة أنه جارى كذلك دراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير“1”.

وأشارت إلى أنه تم توقيع عقد اتفاق المساهمين بين شركة أبوقير للأسمدة والهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات، للسير فى الإجراءات الخاصة بتسجيل شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية تمهيداً لاستصدار التراخيص اللازمة للمشروع.

وأشارت إلى أنه جارى بالتوازى المضى قدماً فى جميع الخطوات التنفيذية للمشروع ومنها اختيار قائمة مقاولى العموم المؤهلين وتحديد قائمة مانحى الرخص وحدات المشروع وإعداد دراسة الشروط والمواصفات الفنية لطرحها على قائمة مقاولى العموم المؤهلين وإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع.