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المركزي الصيني يجري عمليات شراء عكسية بقيمة 808 مليارات يوان

10/23/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 808 مليارات يوان (نحو 112.55 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وووفقا للبنك؛ تهدف هذه الخطوة إلى التحوط ضد الضغط المحتمل على السيولة في النظام المصرفي جراء ذروة الموسم الضريبي وإصدار السندات الحكومية، وذلك للحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ ش أ

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