المركزي الصيني يجري عمليات شراء عكسية بقيمة 808 مليارات يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 808 مليارات يوان (نحو 112.55 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وووفقا للبنك؛ تهدف هذه الخطوة إلى التحوط ضد الضغط المحتمل على السيولة في النظام المصرفي جراء ذروة الموسم الضريبي وإصدار السندات الحكومية، وذلك للحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
أ ش أ
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