الصين تتوقع إنتاجا قياسيا للحبوب في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع الصين إنتاجا قياسيا للحبوب هذا العام، حيث سيكون العام التاسع على التوالي الذي يشهد حجم إنتاج سنوي للحبوب يزيد عن 650 مليار كجم.

وأعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الاثنين، أن إنتاج حبوب الخريف في البلاد سيرتفع عن العام الماضي.

وقالت الوزارة، إن معظم المناطق التي تنتج حبوب الخريف شهدت توازنا ممتازا بين أشعة الشمس ودرجة الحرارة والري، في حين توسعت المساحة الإجمالية للحبوب الخريفية.

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