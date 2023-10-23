الصين تتوقع إنتاجا قياسيا للحبوب في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع الصين إنتاجا قياسيا للحبوب هذا العام، حيث سيكون العام التاسع على التوالي الذي يشهد حجم إنتاج سنوي للحبوب يزيد عن 650 مليار كجم.
وأعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الاثنين، أن إنتاج حبوب الخريف في البلاد سيرتفع عن العام الماضي.
وقالت الوزارة، إن معظم المناطق التي تنتج حبوب الخريف شهدت توازنا ممتازا بين أشعة الشمس ودرجة الحرارة والري، في حين توسعت المساحة الإجمالية للحبوب الخريفية.
أ ش أ
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