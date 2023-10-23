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مبيعات السيارات المستعملة في الصين ترتفع 12.6% بـ9 أشهر

10/23/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 12.61%، في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لتجار المركبات.

وذكرت الجمعية، اليوم الإثنين، أنه خلال الفترة المذكورة، تم تداول أكثر من 13.49 مليون سيارة مستعملة في البلاد، بقيمة إجمالية للمعاملات بلغت 859.79 مليار يوان (نحو 119.76 مليار دولار).

وفي شهر سبتمبر الماضي وحده، تم تداول حوالي 1.59 مليون سيارة مستعملة في الصين، بزيادة 7.17% على أساس سنوي و2.07% على أساس شهري. وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 104.04 مليار يوان.

وأبدى معظم تجار السيارات المستعملة تفاؤلهم بشأن المزيد من الانتعاش في السوق في أكتوبر الجاري، بالنظر إلى أن فترة العطلة الطويلة للغاية التي شملت مهرجان منتصف الخريف وعطلة اليوم الوطني ستعزز الطلب بشكل أكبر.

أ ش أ

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