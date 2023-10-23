مبيعات السيارات المستعملة في الصين ترتفع 12.6% بـ9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 12.61%، في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لتجار المركبات.
وذكرت الجمعية، اليوم الإثنين، أنه خلال الفترة المذكورة، تم تداول أكثر من 13.49 مليون سيارة مستعملة في البلاد، بقيمة إجمالية للمعاملات بلغت 859.79 مليار يوان (نحو 119.76 مليار دولار).
وفي شهر سبتمبر الماضي وحده، تم تداول حوالي 1.59 مليون سيارة مستعملة في الصين، بزيادة 7.17% على أساس سنوي و2.07% على أساس شهري. وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 104.04 مليار يوان.
وأبدى معظم تجار السيارات المستعملة تفاؤلهم بشأن المزيد من الانتعاش في السوق في أكتوبر الجاري، بالنظر إلى أن فترة العطلة الطويلة للغاية التي شملت مهرجان منتصف الخريف وعطلة اليوم الوطني ستعزز الطلب بشكل أكبر.
أ ش أ
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