الأسهم الأوروبية تتباين في بداية تعاملات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وسط حالة من عدم اليقين قبل أيام من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة.
واستقر مؤشر“ستوكس يروب 600” عند 433 نقطة في تمام الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت القاهرة، وسط تراجع أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1%.
وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.17% إلى 7389 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.13% إلى 14817 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 6825 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الفردية، تحول سهم صانعة التكنولوجيا الطبية الهولندية“فيلبس” إلى الانخفاض بنسبة 0.43% بعد ارتفاعه 1% في بداية التداولات إثر رفع الشركة توقعاتها لنتائج أعمال العام الجاري.
وتترقب الأسواق غدًا صدور بيانات مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي لاستشراف المزيد من المعلومات بشأن حالة النشاط الاقتصادي في القارة العجوز، فضلاً عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
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