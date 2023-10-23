الأسهم الأوروبية تتباين في بداية تعاملات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وسط حالة من عدم اليقين قبل أيام من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة.

واستقر مؤشر“ستوكس يروب 600” عند 433 نقطة في تمام الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت القاهرة، وسط تراجع أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1%.

وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.17% إلى 7389 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.13% إلى 14817 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 6825 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تحول سهم صانعة التكنولوجيا الطبية الهولندية“فيلبس” إلى الانخفاض بنسبة 0.43% بعد ارتفاعه 1% في بداية التداولات إثر رفع الشركة توقعاتها لنتائج أعمال العام الجاري.

وتترقب الأسواق غدًا صدور بيانات مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي لاستشراف المزيد من المعلومات بشأن حالة النشاط الاقتصادي في القارة العجوز، فضلاً عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

أرقام