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مستعمرون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم

10/23/2023 4:15:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسلنا، إن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

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