“صحة غزة”: الاحتلال استخدم أسلحة“غير معتادة” في حربه على القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، رصدها استخدام إسرائيل“أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى”.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن“الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى”.
ولليوم الـــ17 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ما تسبب باستشهاد أكثر من 4741 فلسطينيا، بينهم أكثر من 1873 طفل، وإصابة أكثر من
14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
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