“صحة غزة”: الاحتلال استخدم أسلحة“غير معتادة” في حربه على القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، رصدها استخدام إسرائيل“أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى”.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن“الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى”.

ولليوم الـــ17 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ما تسبب باستشهاد أكثر من 4741 فلسطينيا، بينهم أكثر من 1873 طفل، وإصابة أكثر من

14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.