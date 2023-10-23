الاحتلال يعتقل 120 مواطنا من الضفة بينهم 40 عاملا من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 120 مواطنا على الأقل، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

فمن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: المحرر معاذ ناجي صبحة (57 عاما) من بلدة عنبتا، ونافذ ذيب أبو عبيد (51 عاما) من بلدة بلعا، ومحمد وصفي الجلاد (56 عاما) من الحي الشرقي للمدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: عوض جميل محمد زيود، وعياش يحيى سعيد زيود، وأحمد سليم زيود من السيلة الحارثية غربًا، والشاب محمد ماهر محمود لواحمة (23 عاما) من قرية الجلمة أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 59 مواطنا، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة، وهم: منير يوسف الخضور، وعاصم علي بلوط، وعلي خليل طرايرة، ومصعب عيد أبو جارور، والأشقاء محمد وخليل وأحمد جميل عايش زيادات، وعدنان سليمان أبو جارور، وعلي محمود أحمد مناصرة، وبراء مازن سالم بلوط من بني نعيم شرقًا، وياسر محمد عبد العزيز زماعرة، وعلي محمد علي عقل، ومحمد حسن الواوي من بلدة حلحول، وفراس الدويك، ومحمد القدسي، ومحمد وكرم الزغير من المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد خالد أحمد اخليل (22 عاما)، وسمير سامر عبد الفتاح عرار (24 عاما) من بيت أمر شمالا، كما اعتقلت من بئر المحجر في المدينة 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا، وهم: محمد هشام الأخير (31 عامًا)، وأحمد عادل حجاجرة (30 عامًا)، ومعاذ محمد قنيص (33 عاما) من مخيم عايدة، وأحمد النجار من مخيم العزة، وعز الدين إبراهيم فنون (24 عاما)، ومحمد حسن شكارنة (24 عاما)، ومحمد نعمان عياظة (25 عاما) من بلدة نحالين غربًا، ومجد فهمي حمامرة، وصلاح شاكر حمامرة (25 عاما)، وإسلام محمد شوشة (28 عاما) من قرية حوسان، ونضال سليمان شنايطة من بلدة العُبيدية شرقًا، وحسين عاطف عبيات من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 27 مواطنًا، وهم: جلال العرابي، ومعتصم نخلة، وأسامة نخلة، والمحرر عدي مصطفى نخلة، ومحمد عطا شراكة، ومحمد عبد البابا، وأحمد عبد الجابر، وجهاد البدوي، وعطا عمر نخلة، وأحمد شتات، وأكرم عبد النبي شراكة، وحسن أبو شريفة، ومحمد مصطفى نخلة، وإبراهيم زمرة، وسائد حوسة، ومراد الرمحي، وعمر محمود غوانمة من مخيم الجلزون شمالا.

كما اعتقلت كلا من: عماد أحمد البرغوثي، وأحمد هدى الأسمر، ومجيب هدى الأسمر، وناجي مجيب الأسمر، وهشام حيدر الريماوي، ورامي البرغوثي، ونضال ثلجي الريماوي، وأشقائه علي، ومحمد، وعبادة من بلدة بيت ريما، وباسل محمود البرغوثي من دير غسانة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: علاء حميدان، ونور حلاوة، ونضال أبو رميلة من حي الضاحية بالمدينة، ويزن جبر من منطقة عراق التايه، وكامل صنوبر من قرية يتما جنوبا، وعبد القادر إبراهيم حنني من بلدة بيت فوريك شرقًا.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: الطبيب في مستشفى أريحا محمد عوضات، والأسير المحرر حمادة أبو العسل، وأحمد مطيع أبو ريا، وعبادة عمارة نجل الأسير المحرر شاكر عمارة، وخالد عز الدين شقيق الأسير عمر عز الدين، والمحامي بلال مطير من مخيم عقبة جبر، و ماجد براهمة، ورمزي نمر سدر، وخالد الراعي من المدينة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشكل غير مسبوق، واعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

يُذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من عمال قطاع غزة، ومعتقلي غزة، الذين لم تُعرف هوياتهم وأعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من (6500) حالة.



