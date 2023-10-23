نتنياهو يجتمع مع كبار القادة العسكريين لتقييم الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، اجتماعا مع كبار القادة العسكريين ومجلس وزراء الحرب لتقييم الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.

يأتي ذلك، في وقت يكثر فيه الحديث عن الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة، وما إذا كان سيجري تأجيله.

وتحشد إسرائيل دبابات وقوات قرب السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادا لاجتياح بري مزمع، تقول إسرائيل إن الهدف منه القضاء على حركة حماس.

وتشير أنباء، إلى نصيحة أمريكية لإسرائيل بتأجيل الهجوم البري، لغاية الإفراج عن أسرى إسرائيليين في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رد السبت الماضي، على سؤال عما إذا كان يشجع الإسرائيليين على تأجيل الهجوم البري على غزة قائلا إنه "يتحدث إليهم".

ولاحقا، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن لم يسمع جيدا السؤال الذي طرحه أحد الصحفيين عما إذا كان يجب على إسرائيل تأجيل غزوها البري المحتمل لغزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن عندما أجاب بكلمة "نعم".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت "كان الرئيس بعيدا. لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان 'هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟' كان يعلق على شيء آخر".

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين بالسؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال "نعم" ثم صعد إلى الطائرة.