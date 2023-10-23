بى إن بى باريبا: احتياجات مصر للتمويل لم تختلف عن 2016 لكن شروط المقرضين اختلفت - جريدة البورصة

قال بنك بى إن بى باريبا الفرنسى، إن احتياجات مصر للتمويل الخارجى لم تختلف عن عام 2016 لكن شروط المقرضين هى التى اختلفت خلال تلك الفترة.

أضاف فى تقرير له أن استمرار الحاجة الكبيرة إلى التمويل الخارجى، لا سيما بسبب إهلاكات الديون الخارجية، وربط الدائنين الدوليين، سواء دول الخليج أوصندوق النقد الدولى، دعمهم بإصلاحات مؤلمة ومكلفة سياسيًا، أدى بالاقتصاد المصرى إلى طريق مسدود، كما أن إدارة مصر للحسابات الخارجية، والتى تتمثل فى شراء الوقت بفضل الدعم الخارجى بدأت تستنفذ فرصها.

وقال إن صافى المركز الخارجى للبنوك شهد تدهوراً بمعدل ينذر بالخطر، وإن القيود المفروضة على المعاملات بالعملة الأجنبية تتزايد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على النشاط فى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

أضاف أن البنك المركزى لا يزال قادرًا على التعامل مع سداد الديون الخارجية فى المدى القصير للغاية، ولكن أى تأجيل آخر للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يقلل من هذه القدرة إلى ما هو أبعد من ذلك.

وتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.6% خلال العام المالى الحالى على أن يرتفع إلى 5% خلال العام المالى المقبل.

ورجح أن يرتفع التضخم إلى 32.2% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى مقابل 24% العام المالى المقبل.

وقدر أن عجز الموازنة قد تراجع إلى 4.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى لكنه سيتسع إلى 10.7% خلال العام المالى الحالى، ويرتفع إلى 11.1% فى العام المالى التالى.

لكن وزارة المالية أعلنت أن النتائج الأولية للعام المالى المالى تظهر أن عجز الموازنة بلغ 6% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتوقع البنك الفرنسى أن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 1.2% العام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 2.6% العام المالى 2025.

وقال إن نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى قد ارتفعت إلى 40% فى العام المالى الماضى، ومن المرجح أن تنخفض إلى 38% خلال العام المالى الحالى، و36% خلال العام المالى المقبل، فيما ستنخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى 88% العام المالى الحالى مقابل 93% العام المالى الماضى، على أن يتراجع أكثر إلى 84% العام المالى المقبل.

وذكر أن احتياطى مصر من العملات الأجنبية ارتفع إلى 35 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع إلى 39 مليار دولار العام المالى الحالى قبل أن يصل إلى 40 مليار دولار العام المالى المقبل، وأن نسبة تغطية الاحتياطى للواردات سترتفع إلى 5.9 شهر مقابل 4.3 شهر العام المالى الماضى، على أن تصل إلى 5.3 شهر العام المالى المقبل.

وقال البنك إنه بعد تأثر الاقتصاد المصرى بأزمة ميزان المدفوعات لعدة أشهر، يشهد سلسلة من الأخبار السيئة، بينها تأجيل المراجعة الأولى لبرنامج الدعم المالى من صندوق النقد الدولى، الذى يعد حجر زاوية لتحرير تمويلات أخرى إلى أجل غير مسمى، وخفض التصنيف الائتمانى إلى أجل غير مسمى، وذلك من قبل وكالتى موديز، وستاندرد أند بورز، واحتمالات خروج الأصول المالية المصرية من بعض المؤشرات الدولية، وأخيرًا التجدد المفاجئ للتوترات السياسية فى المنطقة.

وأبرمت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 2022 للتعامل مع عواقب الحرب فى أوكرانيا على الحسابات الخارجية المصرية، وتدفق 20 مليار دولار من رأس المال إلى الخارج فى النصف الأول من 2022، وزيادة تكلفة واردات السلع الأساسية.

ويقول البنك إن الاتفاق كان مشروطًا بسلسلة من إصلاحات الاقتصاد الكلى، وهى استمرار ضبط الأوضاع المالية، وخصخصة الأصول العامة ومرونة نظام الصرف، ويجب أن يؤدى قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3 مليارات دولار إلى تحفيز تمويل آخر من الدائنين متعددى الأطراف وعودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين بالعملة المحلية للحكومة، فضلا عن الاستثمار الأجنبى المباشر.

أضاف:“وبعد تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى، من مارس إلى يونيو ثم خلال الربع الثالث من عام 2023، سيتعين الآن على استمرار برنامج الدعم الانتظار فى أحسن الأحوال للنصف الأول من عام 2024”.

لكن كريستالينا جورجيفيا، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت إن الصندوق قد يجرى مراجعة مع مصر خلال الشهر الحالى أو قبل نهاية العام.

وكانت مصادر صرحت لوكالة أنباء بلومبرج أن مصر تفاوض الصندوق لرفع قيمة قرض الصندوق من إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات.

وقال التقرير إن سعر صرف الجنيه ليس مرنًا ويحاول البنك المركزى الحفاظ على مستوى من احتياطيات النقد الأجنبى بما يتماشى مع المعايير الاحترازية لصندوق النقد الدولى، بأن تكفى احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 3 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأشار إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على الواردات خاصة المواد الغذائية، وتضاعف دينها الخارجى منذ عام 2016.

أوضح أنه بناء على هذه الخلفية، ينعكس نقص العملة فى القيود المتعددة، وتطور سوق الصرف الموازية، وتدهور صافى المركز الخارجى للنظام المصرفى، وكملاذ أخير، انخفاض حاد فى سعر الصرف.

وانخفضت قيمة الجنيه المصرى بأكثر من 50% منذ بداية عام 2022، بينما وصل سعر الصرف فى السوق الخارجية لمدة عام الآن إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار الواحد فى بعض العقود، وهو ما يمثل فجوة تزيد على 50% مقارنة بالسعر الرسمى.

وقال إن احتياطيات النقد الأجنبى الرسمية للبنك المركزى مستقرة نسبيًا عند 33 مليار دولار أو 4.6 شهرًا من واردات السلع والخدمات فى أغسطس 2023، ويمكن إضافة احتياطيات المستوى الثانى، المخصصة مسبقًا للتعامل مع تدفقات رأس المال المتقلبة إلى الخارج، والبالغة 9.9 مليار دولار إلى هذا المبلغ.





ومع ذلك، نوه إلى أن الحفاظ على مستوى مقبول من احتياطيات البنك المركزى جاء على حساب التدهور المنتظم فى الوضع الخارجى للبنوك التجارية.

وقال إن البنوك توفر العملات الأجنبية التى لا يمكنها الحصول عليها من البنك المركزى من قبل الدائنين الدوليين فى شكل إصدارات سندات بالعملة الأجنبية وقروض مصرفية.

وبلغ صافى الدين الخارجى فى النظام المصرفى نحو 15.2 مليار دولار فى أغسطس ما يعادل 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى، بانخفاض طفيف مقارنة بشهر يونيو حينما بلغ 17.2 مليار دولار، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخيًا.

وذكر أنه وفقاً للتقديرات المحلية، بلغ حجم الأعمال المتراكمة المرتبطة بواردات السلع حوالى من 6 إلى 9 مليارات دولار.

لكن الفترة الأخيرة شهدت تسريعا فى الإفراجات الجمركية، إذ تم الإفراج عن بضائع بقيمة 9 مليارات دولار فى 45 يوما بداية من سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وقدرت مصلحة الجمارك البضائع المتراكمة بنحو 4.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر. وقال البنك إن القيود التى تؤثر على الواردات بدرجات متفاوتة حسب أولويتها، تعيق النشاط الاقتصادى المصرى.

أضاف أن المؤشر الأكثر خطورة فى الوقت الحالى هو قيام توسيع البنك المركزى نطاق حظر استخدام الصرف الأجنبى على حاملى بطاقة الدفع المرتبطة بحساب بالجنيه المصرى ووضع سقف لبطاقات الائتمان.

وبرر البنك المركزى قرار وضع قيود على استخدام بطاقات الدفع باستغلال المضاربين لها ورصد إساءة استخدامها.

وقدر البنك أن احتياجات التمويل الخارجى لمصرى لتمويل عجز الحساب الجارى وسداد الديون ما بين 22 و30 مليار دولارسنويًا للسنتين الماليتين 2024 و2025.

ووفقًا لتقديرات البنك المركزى، فإن مصر عليها سداد 7.6 مليار دولار للدائنين متعددى الأطراف وسندات اليوروبوند فى النصف الأول من عام 2024، فى حين من المتوقع سداد أكثر من 8 مليارات دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل فى الربع الأول.

وأشار إلى أنه مع المديونية الكبيرة مستحقة السداد بداية من العام المقبل فإن أى تأجيل للدعم المالى الخارجى يزيد من التوترات على السيولة بالعملة الأجنبية تبعاً لذلك، رغم أن احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى كافية للتعامل مع استحقاقات الديون قصيرة الأجل.

وتوقع حدوث المزيد من التدهور فى الوضع الخارجى للنظام المصرفى واتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والخارجية فى الأشهر المقبلة.

وقال إن التخطيط للانتخابات الرئاسية فى ديسمبر 2023 يجعل تعديل سعر الصرف قبل نهاية عام 2023 أمراً غير مرجح.

وأشار إلى أن القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجى الخاص، تدهورت خاصة فى أعقاب خفض التصنيف الائتمانى للبلاد، الأمر الذى أدى تلقائياً إلى خفض تصنيف البنوك التجارية الرئيسية فى البلاد، نظراً للصلة بين القطاع المصرفى والحكومة.

أوضح أن البنوك العامة تمتلك ما يقرب من نصف إجمالى الأصول المصرفية، ويشكل الدين الحكومى حوالى 50% من إجمالى أصول جميع البنوك التجارية العامة والخاصة.

وقال إن ذلك بخلاف أن وصول الحكومة لأسواق رأس المال الدولى شبه مستحيل لعدة أشهر فى ظل مستوى علاوات المخاطر الأكثر من 1500 نقطة أساس، باستثناء الإصدارات ذات المبلغ المنخفض التى لا تزيد عن بضع مئات من ملايين الدولارات، والمقومة بالعملات الآسيوية.

وقال البنك إن التطورات الإيجابية التى لوحظت فى الأشهر الأخيرة فيما يخص الحساب الجارى، ليست كافية لتخفيف القيود التى تؤثر على سيولة العملات الأجنبية.

أضاف أنه فى الواقع، يرجع التحسن إلى حد كبير إلى القيود التى تؤثر على المعاملات بالعملة الأجنبية، وأن الفائض الذى سجله الحساب الجارى فى الربع الأخير من السنة المالية عند 600 مليون دولار يرجع لانخفاض الواردات 24% على أساس سنوى فى ظل نقص العملات الأجنبية المتاحة.

وأشار إلى بعض البنود الإيجابية مثل ارتفاع إيرادات السياحة خلال الربع الرابع منفردًا 30% على أساس سنوى، وزيادة إيرادات قناة السويس 33%، لكن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت 38% على أساس سنوى فى النصف الأول من 2023 فى ظل استخدام قنوات غير رسمية.

وقال إن مصر لم تُصدر أى شحنات من الغاز الطبيعى خلال أشهر الصيف الثلاثة بسبب ذروة الاستهلاك الموسمى وانخفاض إنتاج الغاز المحلى، رغم الزيادة الحادة فى استيراد الغاز الإسرائيلى إذ نمت الواردات 50% خلال أول 7 أشهر من العام الحالى.

وأضاف أن تراجع واردات الغاز الإسرائيلية 20% لأسباب أمنية، يؤدى إلى تقليص آفاق تصدير الغاز الطبيعى المسال فى مصر لفترة غير محددة.

أضاف أنه بافتراض عودة الفائض القابل للتصدير من الغاز الطبيعى المسال فى الأشهر المقبلة، فمن المحتمل ألا تكون الأسعار فى السوق الأوروبية مرتفعة هذا الشتاء كما كانت فى عام 2022 بسبب مستوى المخزونات الأوروبية وارتفاع الواردات من الولايات المتحدة.

طريق ضيق للخروج من الأزمة

وقال البنك إن عمليات الخصخصة التى تم تنفيذها بالفعل والجارى تنفيذها تتماشى نسبيًا مع متطلبات صندوق النقد الدولى، إذ تم بيع أصول بنحو مليارى دولار خلال السنة المالية 2023، فى حين أن حوالى 6 مليارات دولار مقررة لهذه السنة المالية.

وذكر أن مرونة سعر الصرف أكثر صعوبة، خاصة بسبب عواقبها على التضخم، وهى مشكلة متوطنة فى الاقتصاد المصرى، إذ وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسى فى سبتمبر الماضى عند أكثر من 38% على أساس سنوي)، فى حين وصل التضخم الأساسى إلى 40%.

وأشار إلى أن الضعف الهيكلى للحسابات الخارجية المصرية والحاجة إلى طلب الدعم الخارجى بانتظام ليس بالأمر الجديد، لكن الوضع الحالى يختلف عن أزمة عام 2016 من خلال موقف الدائنين الدوليين الذى أصبح أكثر مشروطية.

وقال إنه من المؤكد أن شروط صندوق النقد الدولى فيما يتصل بإصلاحات الاقتصاد الكلى أقوى، وخاصة فيما يتعلق بأداء سوق الصرف الأجنبى.

ومن جانبها، غيرت دول الخليج طبيعة دعمها، وبينما واصلت صناديق الثروة السيادية تقديم الودائع الحكومية لدى البنك المركزى المصرى فى عام 2022، فإنها تتطلع إلى تحسين استثماراتها. وبالتالى يمكن رؤية الدعم فى شكل استثمارات فى أسهم الشركات المدرجة وفى عمليات الخصخصة، ولكن بالسعر الذى يناسبها، ولا سيما مع مراعاة مخاطر العملة.

وقال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى بداية عام 2024، فإن مصر ستكون قادرة على تجنب أزمة ميزان المدفوعات على المدى القصير، ومع ذلك، على المدى المتوسط، سوف تستمر هشاشة ميزان المدفوعات.

وقال إن ديون مصر الخارجية ستشهد زيادة مرة أخرى، ولو بشروط ميسرة، ومن ناحية أخرى، تظل مشكلة القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد دون حل، إذ لا تزال صادرات السلع غير المرتبطة بالهيدروكربونات تتركز فى القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما أن الاستثمار الأجنبى المباشر خارج قطاع الهيدروكربونات منخفض.