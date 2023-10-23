الحكومة تروج للاستثمار في مصر بالتعاون مع البنوك التجارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الترويج للاستثمار في مصر.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
من جانبها، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة، إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك التجارية، كان أخرها بنك قطر الوطني، للترويج للاستثمار، استغلالًا لانتشار فروع هذه البنوك خارج وداخل مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
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