الحكومة تروج للاستثمار في مصر بالتعاون مع البنوك التجارية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الترويج للاستثمار في مصر.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.

من جانبها، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة، إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك التجارية، كان أخرها بنك قطر الوطني، للترويج للاستثمار، استغلالًا لانتشار فروع هذه البنوك خارج وداخل مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.