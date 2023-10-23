المجتمعات العمرانية تناقش خطتها المستقبلية للسنوات العشر القادمة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموقف المالي للهيئة وخطتها المستقبلية للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية عن العام المالي 2023-2022.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات العشر القادمة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضى المرفقة لمختلف الأنشطة، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية – مصر 2052، والمتمثل فى مضاعفة المعمور، مما يساعد فى إعادة التوزيع السكانى، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حالياً أكثر من 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة“مدن الجيل الرابع”، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.
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