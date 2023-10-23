جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".
وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.
وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".
وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.
وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".
وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).
RT
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