جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.



وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".



وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.



وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".



وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).





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