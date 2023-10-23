الأرصاد: احتمال هطول زخات خفيفة من المطر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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