Monday, 23 October 2023 11:38 GMT

الأرصاد: احتمال هطول زخات خفيفة من المطر اليوم

10/23/2023 3:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

MENAFN23102023000208011052ID1107285185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث