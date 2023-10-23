يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش

يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش
التاريخ
10/23/2023 3:14:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي ، إضافة إلى علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت تعرقل العمل المشترك.
كما أشارت الصحيفة إلى خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.
MENAFN23102023000208011052ID1107285183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.