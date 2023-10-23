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يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش

10/23/2023 3:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي ، إضافة إلى علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت تعرقل العمل المشترك.


كما أشارت الصحيفة إلى خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.


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