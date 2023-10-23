مجلة: الاتحاد الأوروبي قد ينهار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الصحفي الألماني فولفغانغ ميونخاو بأن أوروبا عانت من الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا أكثر من روسيا نفسها، وأن الاتحاد الأوروبي قد ينهار في المستقبل.وكتب ميونخاو في مقالة لمجلة "New Statesman" البريطانية: "لقد ألحقت العقوبات أضرارا أكبر بالاتحاد الأوروبي مما ألحقته بروسيا. لقد قلل الزعماء الغربيون من تقدير... مدى صعوبة عزل دولة بهذا الحجم".



وذكر الصحفي أن صندوق النقد الدولي يتنبأ بأن الاقتصاد الروسي وفق نتائج عام 2023 سينمو أكثر من اقتصادات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.



كما عبر عن اعتقاده بأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى إجهاد قوى الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن، مضيفا أن القادة الأوروبيين ليس لديهم أي استراتيجية مشتركة لإنهاء الصراع.



وأشار إلى أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع ستكون أكبر بكثير مما تتوقعه التقديرات الحالية.



وأردف: "أعتقد أن الوحدة الأوروبية ستتصدع عندما يحين الوقت للتوصل إلى اتفاق مع موسكو ودفع مبالغ ضخمة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".



وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتغلب على عواقب العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الإجراءات التقييدية غير فعالة. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة الردع والإضعاف هي استراتيجية غربية طويلة الأجل، مؤكدا أن العقوبات ألحقت ضررا جديا بالاقتصاد العالمي كله. وتابع أن الهدف الرئيسي لقيادة الولايات المتحدة وحلفائها هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.

RT