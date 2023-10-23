200 ألف إسرائيلي نزحوا داخليا منذ بدء طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حوالي 200 ألف إسرائيلي أجبروا على مغادرة منازلهم منذ بدء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد التوترات على الحدود مع لبنان، منذ 7 أكتوبر.وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حوالي نصف الـ200,000 شخص صدرت لهم تعليمات بالإخلاء من 105 بلدات قريبة من حدود غزة ولبنان في الجنوب والشمال، بينما غادر النصف المناطق القريبة من الجبهة بمحض إرادتهم.



وقالت وزارة الدفاع، من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA)، إنها تقدم الخدمات لحوالي 120,000 نازح إسرائيلي أمروا بالإخلاء من 25 مستوطنة على بعد أربعة كيلومترات من قطاع غزة، ومن 28 مستوطنة أخرى على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية.



ووفقا لمسؤولي الوزارة، تم تقسيم الأرقام إلى فئتين رئيسيتين: الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالكامل من منازلهم، والأشخاص المؤهلين "للراحة" في دور الضيافة التي تدعمها الحكومة مؤقتا.



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي نحو 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.



وحسب الصحيفة، تعمل NEMA أيضا على إجلاء حوالي 23,000 إسرائيلي من مستوطنة كريات شمونة وسط تصاعد الهجمات على الحدود الشمالية.



وأعلنت الوكالة صباح أمس الأحد أنها ستقوم بإخلاء 14 مستوطنة إضافية على مقربة من الحدود اللبنانية، تضم 11 ألف نسمة.

RT