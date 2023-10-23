هذا ما حلّ بالطفل محمد الذي اثار مواقع التواصل وهو يرتجف خوفاً من الاحداث - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تتوقف المآسي الإنسانية مع كل ثانية تمر على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والممتدة منذ أكثر من أسبوعين، فصور الأطفال ومعاناتهم لم تعد تغيب عن الأذهان، بل باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.
إلا أن لكل حزن نهاية، فبعد مقطع الفيديو المؤلم الذي انتشر قبل أيام للطفل الفلسطيني محمد، الذي ظهر فيه مرعوباً بعدما استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي، فغدت أطرافه كلها ترتجف دفعة واحدة، ظهر اليوم بحلة جديدة.
ونشر حساب فلسطيني على موقع X، فيديو للصغير وقد بدا بحال أفضل، وتبيّن أنه يقيم في ملجأ للاجئين في غزة.
كما أطل الصغير راكضاً باتجاه مجموعة يبدو أنها كانت توزع ألعاباً على الأطفال في المكان، وبعدما حصل على هديته ابتسم بكل براءة الأطفال شاكراً ثم مضى مرة أخرى.
يشار إلى أن الطفل محمد من قطاع غزة كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر بمقطع فيديو يرتجف خوفا من القصف الإسرائيلي الذي أيقظه من نومه، في مشهد لن ينساه العالم ولا حتى الصغير نفسه.
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