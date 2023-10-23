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هذا ما حلّ بالطفل محمد الذي اثار مواقع التواصل وهو يرتجف خوفاً من الاحداث - فيديو

10/23/2023 3:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تتوقف المآسي الإنسانية مع كل ثانية تمر على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والممتدة منذ أكثر من أسبوعين، فصور الأطفال ومعاناتهم لم تعد تغيب عن الأذهان، بل باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.
إلا أن لكل حزن نهاية، فبعد مقطع الفيديو المؤلم الذي انتشر قبل أيام للطفل الفلسطيني محمد، الذي ظهر فيه مرعوباً بعدما استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي، فغدت أطرافه كلها ترتجف دفعة واحدة، ظهر اليوم بحلة جديدة.

ونشر حساب فلسطيني على موقع X، فيديو للصغير وقد بدا بحال أفضل، وتبيّن أنه يقيم في ملجأ للاجئين في غزة.


كما أطل الصغير راكضاً باتجاه مجموعة يبدو أنها كانت توزع ألعاباً على الأطفال في المكان، وبعدما حصل على هديته ابتسم بكل براءة الأطفال شاكراً ثم مضى مرة أخرى.


يشار إلى أن الطفل محمد من قطاع غزة كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر بمقطع فيديو يرتجف خوفا من القصف الإسرائيلي الذي أيقظه من نومه، في مشهد لن ينساه العالم ولا حتى الصغير نفسه.

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