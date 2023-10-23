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فيديو - العدوان على أكثر من 320 موقعا في غزة الليلة الماضية

10/23/2023 3:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم الليلة الماضية، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الاثنين، إنه "واصل خلال اليوم الماضي مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بالتعاون مع جهاز الشاباك، أنفاق يتواجد فيها العشرات من عناصر حماس، ومقرات العمليات التي كان يختبئ فيها عناصر حماس وفصائل أخرى، والمجمعات العسكرية التي تستخدمها الحركة ونقاط المراقبة".


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