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اللية الأعنف على غزة منذ بداية الحرب

10/23/2023 3:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر وسم الليلة الأعنف على غزة منصة التواصل الاجتماعي تويتر "اكس" سابقًا، تعبيرًا ونقلًا عما واجهه قطاع غزة من وحشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اللية الماضية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وعبر المتابعون عن تعاطفهم وتضامنهم الكامل مع اهالينا في قطاع غزة مطالبين المجتمع العربي والدولي بأشد العبارات وقف الابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الغزيين المدنيين .

ونقلت مصادر فلسطينية ان الغارات الاسرائيلية المكثفة تركزت اللية الماضية في جباليا وبيت لاهيا شمالا، والوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا واستهدفت منازل ومخيمات تضم لاجئيين مدنيين .

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