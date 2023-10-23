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إسرائيل تعلن تأجيل الدخول البري لغزة

10/23/2023 3:13:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن، نصحت إسرائيل بتأجيل الغزو البري لقطاع غزة بهدف كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن "الرهائن" والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تؤيد وتدعم لاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة وبحسب التقرير، فإن إطلاق سراح يهوديت وناتالي رعنان من غزة دفع الإدارة الأميركية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتأخير الاجتياح البري.


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