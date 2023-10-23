إسرائيل تعلن تأجيل الدخول البري لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن، نصحت إسرائيل بتأجيل الغزو البري لقطاع غزة بهدف كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن "الرهائن" والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تؤيد وتدعم لاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة وبحسب التقرير، فإن إطلاق سراح يهوديت وناتالي رعنان من غزة دفع الإدارة الأميركية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتأخير الاجتياح البري.
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