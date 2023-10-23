على خلفية تأخير الاجتياح البري: أزمة بين نتنياهو والجيش وداخل الكابينيت

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نشأت "أزمة ثقة" بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين الجيش الإسرائيلي على خلفية "تأخير" الاجتياح البري لقطاع غزة، وتسود هذه الأزمة داخل "كابينيت الحرب" وكذلك داخل الكابينيت الموسع للشؤون السياسية والأمنية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد أعلن خلال إحاطة صحافية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي جاهز لشن الاجتياح البري وأنه بانتظار أوامر المستوى السياسي.

وأفادت الصحيفة بأنه "عدا النقاش حول التوقيت، نشأت أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وداخل الكابينيت المقلص والكابينيت الموسع".

وأضافت الصحيفة أن أزمة الثقة هذه "تلحق ضررا آخر إضافة إلى الضرر الرهيب الذي لحق بإسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهذه الأزمة تضع مصاعب أمام التقدم في الحرب وأنان اتخذا القرارات، وبضمنها القرارات المؤلمة. وإسرائيل بحاجة الآن إلى قيادة فعالة ومُركّزة على مهمتها".

ونقلت شبكة "سي.إن.إن"، أمس، عن مسؤولين في واشنطن قولهم إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على إسرائيل كي تؤجل الاجتياح البري للقطاع من أجل السماح بالتقدم في موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة. ونفت مصادر في إسرائيل وجود ضغوط أميركية كهذه.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقتنع بأن التركيز على موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة يسبق أي خطوة أخرى، بما في ذلك الاجتياح البري.

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل كانت تريد الفصل بين مسألة الدخول البري ومسألة المخطوفين. وفي الظروف التي نشأت ثمة شك إذا كان هذا الفصل ممكن".