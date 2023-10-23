الأردن بالمرتبة 71 عالمياً والخامس عربياً في مؤشر تحول الطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات ورقة ضمن سلسلة بإيجاز تحت عنوان أداء مشجع للأردن على مؤشر تحول الطاقة خلال العقد الماضي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تطور أداء الأردن ضمن مؤشر تحول الطاقة - الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – خلال السنوات العشر الماضية.



وأوضح المنتدى أن المؤشر يقيم أداء 120 دولة من مختلف دول العالم بما فيها الأردن، حيث يتم تقييم أداء البلدان وفق محورين رئيسيين هما: "أداء نظام الطاقة" و"جاهزية التحول" اللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات التفصيلية.



واحتلت بلدان أوروبا المراتب العشرة الأولى ضمن الترتيب العام، وأبرزها: السويد، والدنمارك، والنرويج، فيما تصدّرت المغرب المرتبة الأولى عربياً، و 56 عالمياً.



وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالمياً والخامس عربياً، بعد أن شهد تحسناً ملحوظاً في أدائه بالمجمل خلال العقد الماضي، على الرغم من ثباته النسبي خلال السنوات القليلة الماضية.



وأشار المنتدى في الورقة، إلى أن أداء الأردن في الأبعاد الرئيسة لمحوري مؤشر "تحول الطاقة" قد شهد تحسنا في معظم هذه الأبعاد ما بين عامي 2014 و2023، باستثناء بعدي "الابتكار" و"التمويل والاستثمار".



وأكّد المنتدى أهمية متابعة المؤشرات التفصيلية لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر "تحول الطاقة" وخصوصا : صافي واردات الوقود (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وصافي واردات الطاقة (كنسبة من إجمالي إمدادات الطاقة)، وخسائر نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية كنسبة من توليد الطاقة، والقدرة التخزينية للطاقة المتجددة.



وأوصى المنتدى بضرورة تعزيز جهود الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص، في تنفيذ مبادرات الطاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق رؤية القطاع في "تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية".