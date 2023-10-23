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أسعار الذهب تتراجع عالمياً

10/23/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عن ذروة خمسة أشهر التي سجلتها في الجلسة الماضية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن أي علامات بشأن تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1988 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 1977 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 106.130 نقطة.




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