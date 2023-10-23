أسعار الذهب تتراجع عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عن ذروة خمسة أشهر التي سجلتها في الجلسة الماضية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن أي علامات بشأن تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1988 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 1977 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 106.130 نقطة.
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