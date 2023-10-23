مانيلا وبكين.. احتجاجات متبادلة بعد تصادم سفن في بحر الصين الجنوبي

استدعت مانيلا، السفير الصيني، بينما تقدمت بكين باحتجاج رسمي لدى الفلبين على خلفية حوادث تصادم بين سفن عائدة للبلدين في بحر الصين الجنوبي. وتبادل الطرفان الاتهامات، أمس، بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فيليبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد بحري لقوات مانيلا في البحر. ووقع الحادثان قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها وحيث تنشر بكين سفناً.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، تيريزيتا دازا للصحافيين: "نحن نستخدم بشكل كامل الإجراءات الدبلوماسية المتاحة لنا، وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح".

وأشارت الناطقة إلى أن السفير هوانغ شيليان لم يكن متوافراً، وحضر الاجتماع بدلا منه نائب رئيس البعثة الصينية. وكانت الخارجية الفيليبينية استدعت هوانغ في أغسطس بعدما استخدم خفر السواحل الصينيون خراطيم المياه ضد سفن فيليبينية قرب سيكند توماس شول.

وأكدت دازا، أن الجزيرة تتبع منطقتنا الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ولنا حقوق سيادية وسلطة عليها. من جهتها، شددت سفارة بكين في مانيلا ، على أن دبلوماسياً صينياً قدم مذكرة رسمية تعرب عن الامتعاض الشديد والاعتراض الصارم على التعدي الذي نفذته السفن الفلبينية في المنطقة.

وكانت مجموعة عمل حكومية فلبينية قالت إن مناورات العرقلة الخطرة التي قامت بها السفينة 5203 التابعة لخفر السواحل الصينيين جعلتها تصطدم بسفينة الإمداد المتعاقدة مع القوات المسلحة الفلبينية"، على بعد حوالى 25 كيلومتراً عن سيكند توماس شول.

من جانبها، قالت الصين، إن التصادم الطفيف حصل بعدما تجاهلت سفينة الإمداد عدة تحذيرات وتعمدت العبور من خلال قوات حفظ النظام بطريقة غير محترفة وخطرة، وفق ما أوردت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة نقلا عن وزارة الخارجية.

وفي حادث ثانٍ، أفادت قوة العمليات الفلبينية أن سفينة تابعة للميليشيا البحرية الصينية صدمت سفينة لخفر السواحل الفلبينيين كانت تواكب مهمة الإمداد. إلا أن بكين اتهمت السفينة الفلبينية بالتسبب عمداً

بالحادث بسيرها عن سابق تصميم إلى الخلف باتجاه سفينة صينية لصيد السمك.









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