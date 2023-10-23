وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم طرح حزمة تشريعيات لترحيل اللاجئين المرفوضين



تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز فعالية عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى موطنهم.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "سأقدم لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء حزمتنا التشريعية الشاملة من أجل إسراع وزيادة عمليات الإعادة"، مضيفة أنه يجب على أي شخص لا يحق له البقاء مغادرة ألمانيا.

وقالت: "هذا ضروري حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم رعاية جيدة للأشخاص الذين وجدوا الحماية من الحرب والإرهاب لدينا"، مشيرة إلى أن ألمانيا توفر الحماية لـ 1ر1 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا وحدها.

وأكدت فيزر أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: "ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة".

وأضافت الوزيرة أن "حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية"، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرين أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.

وذكرت فيزر أنها طرحت هذه الخطط بالفعل الأسبوع قبل الماضي، وقالت: "بالتأكيد أننا في الوقت نفسه سنواصل التفاوض بصورة مكثفة للغاية على اتفاقيات مع بلدان المنشأ حتى تستعيد مواطنيها فعليا".

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