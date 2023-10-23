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اليابان تحقق مع شركة غوغل الأمريكية للاشتباه في ارتكاب ممارسات احتكارية

10/23/2023 3:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في اليابان تحقيقا مع شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية غوغل المملوكة لمجموعة ألفابيت للاشتباه في استغلال وضعها المسيطرة في السوق لمنع ظهور خدمات منافسة.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية
أن هيئةالتجارة الحرة المعنية بحماية المنافسة في اليابان بدأت تحقيقا يتركز حول
الاتهامات المحتملة بانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ياباني القول إن الهيئة تعتزم
جمع معلومات ووجهات نظر من جهات عديدة في إطار التحقيق، الذي يستهدف معرفة ما إذا كانت غوغل قد طالبت شركات تصنيع الهواتف الذكية وبطريقة غير مناسبة إعطاء الأولوية
لخدمات بحث غوغل
على أجهزة هذه الشركات.

وأشارت وكالة بلومبرغ
للأنباء إلى أن التحقيق الياباني يأتي في الوقت الذي تحقق فيه سلطات مكافحة الاحتكار
الأمريكية مع شركة غوغل التي تمتلك أشهر محرك بحث على الإنترنت في العالم. وتتهم السلطات الأمريكية
شركة جوجل بإساءة استخدام
سيطرتها على السوق لمنع المحركات الناشئة والشركات المنافسة الأكبر
مثل مايكروسوفت
من المنافسة في سوق محركات البحث.

واستمعت سلطات التحقيق الأمريكية لشهادات من مسؤولين كبار في صناعة التكنولوجيا الأمريكية مثل ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت
ورئيس آبل
والمستشار المالي إيدي كو. ومن غير المتوقع انتهاء التحقيقات قبل العام المقبل. ومن
المنتظر أن يدلي ساندر بياشي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل بشهادته خلال الأسابيع المقبلة.

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