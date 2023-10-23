اليابان تحقق مع شركة غوغل الأمريكية للاشتباه في ارتكاب ممارسات احتكارية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في اليابان تحقيقا مع شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية غوغل المملوكة لمجموعة ألفابيت للاشتباه في استغلال وضعها المسيطرة في السوق لمنع ظهور خدمات منافسة.
وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية
أن هيئةالتجارة الحرة المعنية بحماية المنافسة في اليابان بدأت تحقيقا يتركز حول
الاتهامات المحتملة بانتهاك قواعد المنافسة الحرة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول ياباني القول إن الهيئة تعتزم
جمع معلومات ووجهات نظر من جهات عديدة في إطار التحقيق، الذي يستهدف معرفة ما إذا كانت غوغل قد طالبت شركات تصنيع الهواتف الذكية وبطريقة غير مناسبة إعطاء الأولوية
لخدمات بحث غوغل
على أجهزة هذه الشركات.
وأشارت وكالة بلومبرغ
للأنباء إلى أن التحقيق الياباني يأتي في الوقت الذي تحقق فيه سلطات مكافحة الاحتكار
الأمريكية مع شركة غوغل التي تمتلك أشهر محرك بحث على الإنترنت في العالم. وتتهم السلطات الأمريكية
شركة جوجل بإساءة استخدام
سيطرتها على السوق لمنع المحركات الناشئة والشركات المنافسة الأكبر
مثل مايكروسوفت
من المنافسة في سوق محركات البحث.
واستمعت سلطات التحقيق الأمريكية لشهادات من مسؤولين كبار في صناعة التكنولوجيا الأمريكية مثل ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت
ورئيس آبل
والمستشار المالي إيدي كو. ومن غير المتوقع انتهاء التحقيقات قبل العام المقبل. ومن
المنتظر أن يدلي ساندر بياشي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل بشهادته خلال الأسابيع المقبلة.
MENAFN23102023000110011019ID1107285127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.