يونايتد أيرلاينز تتجه لإدخال سمة بحث جديدة لمستخدمي الكراسي المتحركة



تتطلع شركة الطيران الأمريكية "يونايتد أيرلاينز" لتسهيل الطيران على المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعلنت خططاً لإدخال عنصر ترشيح جديد في أدوات الحجز على موقعها الإلكتروني في 2024 الذي لن يظهر سوى الرحلات الجوية على الطائرات الملائمة لنقل كرسي متحرك.



كما تعهدت الشركة بأنها سوف تدفع التكاليف الإضافية حال الحاجة لإعادة حجز تذكرة على رحلة أغلى في غضون مهلة قصيرة لاستيعاب كرسي متحرك.

وقالت شركة الطيران إن المرشح الجديد سوف يطلب من مستخدمي الكرسي المتحرك تقديم أبعاده، وبعد ذلك سوف تعطي نتائج البحث أولوية للطائرات التي تكون أبواب الشحن فيها كبيرة بما يكفي لاستيعابه.

وعلى حسب طراز الطائرة، تختلف أبواب أماكن الشحن وهذا هو السبب في أن بعض الطائرات تكون أفضل من غيرها لنقل الكراسي المتحركة الكهربائية الأكبر، على سبيل المثال.

وفي حال لم يتسن لأحد العملاء صعود الطائرة المختارة وأضطر للتحول إلى إحدى طائرات يونايتد الأغلى لأن مكان الشحن لا يسع الكرسي المتحرك، فسوف تغطي شركة الطيران التكاليف الإضافية "من المحتمل من بداية 2024 ".

وتقول يونايتد إيرلاينز إنها نقلت نحو 150 ألف مستخدم كرسي متحرك في 2022.