مغامرة الاجتياح البري لغزة بين إنقاذ مستقبل نتنياهو السياسي ووصول نقطة اللاعودة

بعد 17 يوماً من الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل، تتواصل الحرب التي أعلنتها الأخيرة بهدف القضاء على الحركة ، لكنها لم تنجح فيما يبدو في تهدئة الرأي العام داخل إسرائيل.

ومع كل يوم يمر وهناك أسرى ورهائن محتجزون في قطاع غزة، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة بل ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة الفشل في التعامل مع هجوم حماس وتحقيق الأمن للإسرائيليين واستعادة المحتجزين.

ويحذر مراقبون، من أن الحكومة في إسرائيل بقيادة نتنياهو، ربما تذهب، أمام تصاعد الاحتجاجات الداخلية ، بعملياتها العسكرية إلى نقطة اللاعودة من خلال إيقاع أكبر خسائر في صفوف الفلسطينيين في محاولة لمحو آثار هجوم حماس، غير عابئة بنصائح حتى حلفائها في التريث في الإقدام على توغل بري في القطاع.

هناك من يرى أن نتنياهو يدرك تماما أن مستقبله السياسي انتهى وأنه قد يستجيب من هذا المنطلق لرغبات القادة العسكريين وعلى رأسهم وزير الدفاع، يوآف جالانت، لاجتياح القطاع برياً، على الرغم مما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر عدة ليس أولها سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين الفلسطينيين، وليس آخرها الوقوع في مصيدة الأنفاق المفخخة التي ربما أعدتها حماس في انتظار القوات الإسرائيلية.

ويحذر الكاتب الأمريكي، توماس فريدمان، من خطورة تلك الخطوة التي تأجلت أكثر من مرة، ونقل عن مسؤولين أمريكيين بارزين ، لم يسمهم ، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فشل في إقناع إسرائيل بالتراجع والتفكير في جميع الآثار المترتبة على اجتياح غزة لإسرائيل والولايات المتحدة.

ويرى فريدمان، أنه إذا اندفعت إسرائيل الآن إلى غزة لتدمير حماس، وفعلت ذلك دون التعبير عن التزام واضح بالسعي إلى حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية، وإنهاء المستوطنات في عمق الضفة الغربية، فسترتكب خطأً فادحاً، وسيكون ذلك مدمراً للمصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية.

‏وتابع فريدمان في مقال نشر بصحيفة نيويورك تايمز: "للأسف أخبرني مسؤول أمريكي بارز أن القادة العسكريين الإسرائيليين في الواقع حالياً أكثر تشدداً من رئيس الوزراء نتنياهو، إنهم في ذروة الغضب ومصممون على توجيه ضربة لحماس لن تنساها المنطقة بأكملها أبداً".

وقال: "أنا أتفهم ذلك، لكن الأصدقاء لا يسمحون لأصدقائهم بالقيادة وهم غاضبون، يتعين على بايدن أن يقول لهذه الحكومة الإسرائيلية إن الاستيلاء على غزة دون ربطها بنهج جديد تماماً فيما يتعلق بالمستوطنات والضفة الغربية وحل الدولتين سيكون بمثابة كارثة لإسرائيل وكارثة لأمريكا".

‏وقرع فريدمان ناقوس الخطر، قائلاً إن التطورات التي بدأت بهجوم لحماس ضد إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى إشعال حرب في الشرق الأوسط تكون لكل قوة عظمى وقوة إقليمية يد فيها ، الأمر الذي سيجعل من الصعب للغاية إيقافها بمجرد أن تبدأ".

وأضاف فريدمان :"لم يسبق لي أن كتبت عمودا بهذا القدر من الإلحاح من قبل لأنني لم أشعر قط بمثل هذا القلق بشأن كيفية خروج هذا الوضع عن نطاق السيطرة بطرق يمكن أن تلحق الضرر بإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه، وتضر بمصالح الولايات المتحدة بشكل لا يمكن إصلاحه، وتهدد اليهود في كل مكان وتزعزع استقرار العالم كله. أتوسل إلى بايدن أن يقول للإسرائيليين هذا على الفور، من أجلهم، من أجل أمريكا، من أجل العالم".

ويرى مراقبون أن التأييد المطلق لإسرائيل من قبل واشنطن والمعسكر الغربي بدأ يفقد بعضاً من زخمه مع الوقت في ظل وجود رهائن غربيين في غزة، ومخاوف من اتساع رقعة الصراع والانجراف لحرب إقليمية.

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