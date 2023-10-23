إنقاذ حياة أربعيني من ورم في الحنجرة أعاق تنفسه

(MENAFN
- Epress release) الرياض
نجح مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج من إنقاذ حياة رجل في العقد الرابع من عمره، عانى من ضيق شديد في التنفس.
وقالت الصحة السعودية أن طوارئ المستشفى استقبلت يوم 7 أكتوبر المريض في وضع صعب من انقطاع التنفس، ليتم التدخل الجراحي العاجل من قِبل فريق الأنف والأذن والحنجرة، وبعد عمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن خلالها وجود ورم بالحنجرة؛ استدعى عمل فتحة في القصبة الهوائية حتى تمكن المريض من استعادة قدرته على التنفس وتمت متابعة المريض في قسم التنويم بعد استقرار صحته، كما تم أخذ عينة من الورم لتحليله ومعرفة نوعه.
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