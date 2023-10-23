هايل يعلن غيابات الفيصلي أمام السد

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- Khaberni) خبرني - أكد أحمد هايل المدير الفني للفيصلي الأردني، على أهمية مواجهة السد القطري، الإثنين، في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.
وقال هايل في الموتمر الصحفي: "السد فريق منظم، وقمنا بدراسته ونحن نمتلك مجموعة مميزة بالرغم من الغيابات، وقادرين على تقديم مباراة جيدة".
وأضاف: "سنفتقد لجهود مهدي خليل وبهاء عبد الرحمن ويوسف أبو جلبوش، ومع ذلك لدينا ثقة عالية في اللاعبين استنادا لما أظهروه من روح عالية خلال التدريبات".
وأوضح أحمد هايل: "ما زلنا في سباق المنافسة ونسعى لتقديم ما يليق بالكرة الأردنية والفيصلي".
"مواجهة صعبة على الطرفين"
من جهته، قال أنس بني ياسين قائد الفيصلي: "مباراة الغد صعبة على الطرفين.. والجميع يعلم أن الجهاز الفني جديد، ومع ذلك كان الانسجام بين الجهاز واللاعبين سريع جداً".
وأتم: "إن شاء الله نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية، وهدفنا حصد النقاط الكاملة، وأن نقدم أداء يليق باسم الفيصلي".
ويطمح الفريق الأردني إلى وضع حد لمسلسل الخسائر، وافتتاح رصيده في بطولة دوري أبطال آسيا، التي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه.
وخسر الفيصلي مباراتيه الآسيويتين في عهد غازي الغرايري، أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي، بذات النتيجة (0-1).
ويتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب المجموعة بـ"6"، نقاط يليه الشارقة الإماراتي بـ"4" نقاط، ثم السد بنقطة واحدة، والفيصلي بلا نقاط.
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