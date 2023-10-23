هايل يعلن غيابات الفيصلي أمام السد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد أحمد هايل المدير الفني للفيصلي الأردني، على أهمية مواجهة السد القطري، الإثنين، في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وقال هايل في الموتمر الصحفي: "السد فريق منظم، وقمنا بدراسته ونحن نمتلك مجموعة مميزة بالرغم من الغيابات، وقادرين على تقديم مباراة جيدة".

وأضاف: "سنفتقد لجهود مهدي خليل وبهاء عبد الرحمن ويوسف أبو جلبوش، ومع ذلك لدينا ثقة عالية في اللاعبين استنادا لما أظهروه من روح عالية خلال التدريبات".

وأوضح أحمد هايل: "ما زلنا في سباق المنافسة ونسعى لتقديم ما يليق بالكرة الأردنية والفيصلي".





"مواجهة صعبة على الطرفين"

من جهته، قال أنس بني ياسين قائد الفيصلي: "مباراة الغد صعبة على الطرفين.. والجميع يعلم أن الجهاز الفني جديد، ومع ذلك كان الانسجام بين الجهاز واللاعبين سريع جداً".

وأتم: "إن شاء الله نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية، وهدفنا حصد النقاط الكاملة، وأن نقدم أداء يليق باسم الفيصلي".

ويطمح الفريق الأردني إلى وضع حد لمسلسل الخسائر، وافتتاح رصيده في بطولة دوري أبطال آسيا، التي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه.

وخسر الفيصلي مباراتيه الآسيويتين في عهد غازي الغرايري، أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي، بذات النتيجة (0-1).

ويتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب المجموعة بـ"6"، نقاط يليه الشارقة الإماراتي بـ"4" نقاط، ثم السد بنقطة واحدة، والفيصلي بلا نقاط.

