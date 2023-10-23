قرادة يحقق ذهبية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي

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- Khaberni) خبرني - حقق لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عمر قرادة، الميدالية الذهبية، لمنافسات وزن 49 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022).
وانطلقت الأحد، النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ستاد هانغشتو الأولمبي.
ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) أكثر من 3 آلاف رياضي يُمثلون 44 وفداً ويتنافسون في 22 رياضة وتستمر المنافسات حتى يوم 22 تشرين الأول الحالي.
وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب، وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.
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