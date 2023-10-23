قرادة يحقق ذهبية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عمر قرادة، الميدالية الذهبية، لمنافسات وزن 49 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022).

وانطلقت الأحد، النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ستاد هانغشتو الأولمبي.

ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) أكثر من 3 آلاف رياضي يُمثلون 44 وفداً ويتنافسون في 22 رياضة وتستمر المنافسات حتى يوم 22 تشرين الأول الحالي.

وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب، وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.