أوليفيا رودريغو تتحدث عن صحتها العقلية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تحدثت النجمة أوليفيا رودريغو، في مقابلة حديثة، عن رحلتها في مجال الصحة النفسية والعلاج.
وخلال مقابلة أجريت في 17 (تشرين الأول) مع Mix 104.1 Boston، أوضحت النجمة الفائزة بجائزة غرامي البالغة من العمر 20 عاماً سبب حبها للعلاج كثيراً، حتى إنها كشفت عما يقوله لها معالجها النفسي أحياناً.
وقالت أوليفيا: "لقد كنت محظوظة جداً لأنني كنت أتلقى العلاج لفترة طويلة. إنه حقاً رائع. أعتقد أنه في بعض الأحيان يكون هناك نوع من الشعور بوصمة العار. إذا كنت سعيداً بشكل عام أو عصبياً أو تشعر بأي شيء آخر، فلا ينبغي عليك ذلك، لا تضيع وقتك".
وتابعت أوليفيا "لكنني عادة ما أكون بخير، والذهاب إلى العلاج جعل حياتي أفضل بكثير، وجعلني شخصاً أكثر سعادة بشكل كبير وأكثر ثباتاً. أشعر أن هذا هو الحال. من الجميل أن يكون لديك شخص يمكنك التحدث معه، ولا يعرف أي شيء آخر عن حياتك".
وشجعت أوليفيا كل من لديه إمكانية الوصول إلى العلاج على تجربته. وعندما قال الشخص الذي أجرى المقابلة مازحاً: "كل شخص لديه رأي باستثناء معالجك النفسي، ردت بالقول "حسناً، لديهم آراؤهم الخاصة. ثق بي، معالجي النفسي لديه رأيه أيضاً".
يذكر أن نجمة ديزني السابقة أنهت مؤخراً صداقتها مع تيت ماكراي، وألمحت إلى تعاون محتمل، بحسب موقع أو آي كانيديان.
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