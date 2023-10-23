أوليفيا رودريغو تتحدث عن صحتها العقلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحدثت النجمة أوليفيا رودريغو، في مقابلة حديثة، عن رحلتها في مجال الصحة النفسية والعلاج.



وخلال مقابلة أجريت في 17 (تشرين الأول) مع Mix 104.1 Boston، أوضحت النجمة الفائزة بجائزة غرامي البالغة من العمر 20 عاماً سبب حبها للعلاج كثيراً، حتى إنها كشفت عما يقوله لها معالجها النفسي أحياناً.

وقالت أوليفيا: "لقد كنت محظوظة جداً لأنني كنت أتلقى العلاج لفترة طويلة. إنه حقاً رائع. أعتقد أنه في بعض الأحيان يكون هناك نوع من الشعور بوصمة العار. إذا كنت سعيداً بشكل عام أو عصبياً أو تشعر بأي شيء آخر، فلا ينبغي عليك ذلك، لا تضيع وقتك".

وتابعت أوليفيا "لكنني عادة ما أكون بخير، والذهاب إلى العلاج جعل حياتي أفضل بكثير، وجعلني شخصاً أكثر سعادة بشكل كبير وأكثر ثباتاً. أشعر أن هذا هو الحال. من الجميل أن يكون لديك شخص يمكنك التحدث معه، ولا يعرف أي شيء آخر عن حياتك".

وشجعت أوليفيا كل من لديه إمكانية الوصول إلى العلاج على تجربته. وعندما قال الشخص الذي أجرى المقابلة مازحاً: "كل شخص لديه رأي باستثناء معالجك النفسي، ردت بالقول "حسناً، لديهم آراؤهم الخاصة. ثق بي، معالجي النفسي لديه رأيه أيضاً".

يذكر أن نجمة ديزني السابقة أنهت مؤخراً صداقتها مع تيت ماكراي، وألمحت إلى تعاون محتمل، بحسب موقع أو آي كانيديان.