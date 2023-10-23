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لطيفة التونسية توبّخ أفيخاي أدرعي: أنتم عميان!

10/23/2023 2:25:23 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يبدو أن مشاهير الوطن العربي لن يتهاونوا بالتعليقات على ما يجري في قطاع غزة من قصف إسرائيلي وتداعياته.

"كلو بالخطأ؟"

فقد دخلت الفنانة التونسية لطيفة خط الأزمة، وردت على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر X: "هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ، واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟.. أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

قصف قالوا إنه "بالخطأ"

أتى هذا بعدما قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، موقعا مصريا على الحدود عن طريق الخطأ حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتغريدة عبر حسابه بموقع X: "أطلقت دبابة للجيش الإسرائيلي قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم".

أما غزة، فما زالت تقبع منذ أكثر من أسبوعين تحت وقع قصف إسرائيلي لا يتوقف أدى لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4651 ضحية و14245 مصابا.

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