مصر.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات، لتصبح

المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن الأسبوع المقبل أول شهر نوفمبر، وسيتم الصرف بأثر رجعى اعتباراً من أكتوبر 2023 وفق موقع اليوم السابع .



وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.



وجاء البند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:





(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .



(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 %

من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.



(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.



(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).



(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.



ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

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