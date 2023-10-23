مد القطارات المسائية بين بروكسل وبرلين إلى براغ وسط إحياء قطار النوم

تمضي عملية إحياء شبكة القطارات المسائية في أوروبا فيما أًصبحت براغ وبرلين وبروكسل أحدث مدن يتم ربطها بقطارات النوم.

وأعلنت خدمة قطارات النوم الأوروبية "يوروبيان سليبر" في تشرين الأول/أكتوبر أنها سوف تمدد قطارها المسائي بين بروكسل وبرلين إلى براغ اعتبارا من نهاية مارس 2024.

وأعلنت شركة السكك الحديد الهولندية البلجيكية أن القطار سوف يتوقف أيضا في أمستردام وأنتويرب ودريسدن وكذلك جنة المتنزهين باد شانداو في ألمانيا.

ومن شوارع براغ الرائعة، يمكن للمسافرين استقلال قطارات المساء ريجيوجيت إلى عطلة شاطئية في كرواتيا بينما على الطرف الآخر، تبعد بروكسل ساعتين فقط من لندن بالقطار.

وتشهد شبكة القطارات الليلية التاريخية في أوروبا، والكثير منها توقف عن العمل خلال ذيوع صيت السفر الجوي منخفض التكلفة، عودة وسط وعي متنامي بأزمة المناخ العالمية.

ومازالت تكلفة رحلات قطارات النوم أعلى من الرحلات الجوية قصيرة المسافة، ولكن تذكرة قطار مسائي بين مدينتين أوروبيتين يمكن أن تكون أرخص في حال خصم تكلفة قضاء ليلة إضافية في غرفة فندق.

وتُسير شركة يوروبيان سليبر رحلات أقصر بين برلين وبروكسل منذ مايو من العام الجاري. وتقول شركة السكك الحديد الخاصة إنها تخطط لإقامة خط جديد بين أمستردام وبرشلونة في 2025.



وأعتبارا من ديسمبر، سوف تعرض شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) وهيئة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية روابط عبر القطارات المسائية المعروفة باسم "نايت جيت" لباريس وبروكسل من برلين وفيينا. وسوف تتوفر تلك الروابط مبدئيا ثلاث مرات في الأسبوع، ثم يوميا في النصف الثاني من 2024.









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