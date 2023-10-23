شهيدان و4 إصابات بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الجلزون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت في بيان مقتضب، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم الإثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.



