الحرب على غزة في يومها الــ17... ليلة دامية وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 4700

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ17 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مناطق متفرقة، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأفادت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بأن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 4741، بينهم أكثر من 1873 طفلاً، و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من
و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة، في حصيلة مروعة تعكس الطبيعة الوحشية لهذا العدوان.
وكثّف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته، فجر اليوم الإثنين، غاراته على عدة مواقع في القطاع.
وأوضحت مصادر محلية، أن سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال طالت عدة منازل في مدينة رفح، طالت منزل عائلة أبو عيادة في تل السلطان، وأدت لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.
وفي حي القيزان جنوب خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه، أدى لارتقاء نحو 7 شهداء بينهم أطفال ورضيع.
وفي المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ منازل عائلة أبو جلدة، وعائلة البياع، وعائلة الشرافي، وعائلة السعافين، وأسفر ذلك عن عدد من الشهداء والإصابات.
وفي محافظة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منازل عائلة الغول، وعائلة عبد اللطيف بشارع عايدية في النصر، وعائلة أبو ناصر، وعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان، وعائلة انصيو، ومنزلا في محيط تموين الشاطئ، ما أدى عن ارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.
وفي شمال غزة، كانت قوات الاحتلال قصفت بطائراتها الحربية، منزل عائلة اللداوي الذي أدى لتدميره بالكامل.
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