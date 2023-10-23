الحرب على غزة في يومها الــ17... ليلة دامية وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 4700

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ17 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مناطق متفرقة، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بأن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 4741، بينهم أكثر من 1873 طفلاً، و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من

و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة، في حصيلة مروعة تعكس الطبيعة الوحشية لهذا العدوان.

وكثّف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته، فجر اليوم الإثنين، غاراته على عدة مواقع في القطاع.

وأوضحت مصادر محلية، أن سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال طالت عدة منازل في مدينة رفح، طالت منزل عائلة أبو عيادة في تل السلطان، وأدت لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

وفي حي القيزان جنوب خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه، أدى لارتقاء نحو 7 شهداء بينهم أطفال ورضيع.

وفي المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ منازل عائلة أبو جلدة، وعائلة البياع، وعائلة الشرافي، وعائلة السعافين، وأسفر ذلك عن عدد من الشهداء والإصابات.

وفي محافظة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منازل عائلة الغول، وعائلة عبد اللطيف بشارع عايدية في النصر، وعائلة أبو ناصر، وعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان، وعائلة انصيو، ومنزلا في محيط تموين الشاطئ، ما أدى عن ارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

وفي شمال غزة، كانت قوات الاحتلال قصفت بطائراتها الحربية، منزل عائلة اللداوي الذي أدى لتدميره بالكامل.



