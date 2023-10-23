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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بـ4 درجات

10/23/2023 2:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا ليلا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا وجافا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا وجافا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة
لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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