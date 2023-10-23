الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بـ4 درجات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا ليلا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا وجافا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا وجافا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة
لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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