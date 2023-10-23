الموجز123321

MENAFN - Palestine News Network ) 1- جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ17 على التوالي،مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 4700 شهيد وأكثر من 14 الف اصابة.

2- استشهاد الشابين محمود سيف نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله، يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.

3- قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة تدخل قطاع غزة من معبر رفح الحدودي، محملة بمواد غذائية ومياه وأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ستة عشر يوما على قطاع غزة.

4- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت عشرات المواطنين.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا لي1لا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية



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