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الهيئة الخيرية الهاشمية: سنتجه لإرسال مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة خلال الأيام القادمة

10/23/2023 2:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
أكد أمين الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن يبذل قصارى جهده لإيصال المساعدات الإنسانية خلال الفترة القادمة إلى قطاع غزة من خلال التنسيق الدولي والأممي والدبلوماسي.
وأضاف الشبلي، في بث مفتوح على الإذاعات المحلية، اليوم الاثنين أنه تم إرسال طائرتين على متنها مساعدات طبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة كأولوية القطاع الصحي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفت أن الأيام القادمة ستركز الهيئة على إرسال مساعدات غذائية وإغاثية مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الاشقاء في غزة النازحين وحاجتهم إلى خيام .
ودعا التنسيق الأممي والدولي إلى إدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات النوعية إلى قطاع غزة مؤكداً على شح الغذاء في القطاع .
وحول حملة التبرع لأهالي غزة لفت أنه يمكن للمواطنين تقديم تبرعات مادية وعينية ضمن حملة التبرعات التي أطلقتها الهيئة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف أن الحملة تركز على التبرعات المادية لوجود أجهزة ولوازم طبية عالية الثمن منوهاً أن من يرغب بالتبرعات العينية يتجه للخيام .
وينطلق اليوم الاثنين البث الموحد للإذاعات المحلية ضمن حملة جمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة والتي نظمتها مجموعة الراية الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA
أرقام التواصل والتبرع:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222




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