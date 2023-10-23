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أمين عام الإفتاء يدعو التبرع لأهالي قطاع غزة

10/23/2023 2:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
دعا أمين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور أحمد الحسنات الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال التبرع بالمال .
وأضاف الحسنات خلال بث مفتوح على الإذاعات المحلية، اليوم الإثنين أن من واجبنا دعم المرابطين في فلسطين.
ولفت أنه يمكن إعطاء أهالي غزة زكاة الأموال مؤكداً أن شروط الزكاة جميعها تنطبق على أهالي القطاع من الفقر بعد أن دمرت منازلهم ومحلاتهم.
وقال إن التبرعات يمكن أن تكون نقدية أو عينية بحسب احتياجاتهم منوهاً أن من الأسهل للوصول إلى غزة هي الأموال وهم أدرى بحاجاتهم.
ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA
أرقام التواصل والتبرع من خلال البث المفتوح:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222




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