المستثمرون يبحثتون عن ملجأ آمن وسط التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
) في خضم الأيام المظلمة والمقلقة في إسرائيل، حيث يلوح الخطر الحقيقي لصراع أوسع خارج حدود قطاع غزة، يصبح التناقض المثير للاهتمام واضحا. غالبا ما يثبت أنه من المغالطة افتراض أن الأسواق المالية توفر انعكاسا واضحا لأحداث الحياة الواقعية وشدتها. وفي حين أظهرت الأسواق حساسيتها للتوترات الجيوسياسية في الماضي، يبدو أن اللحظة الراهنة تشهد اختلالا كبيرا بين خطورة الوضع على أرض الواقع واستجابة الأسواق المالية.
كما يظهر التاريخ أن موجات التوترات الجيوسياسية، مثل اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية والربيع العربي، أثارت تاريخيا استجابات السوق المشابهة لتلك التي شوهدت في أعقاب الكوارث الطبيعية الكبرى في الدول المتقدمة اقتصاديا. وتتميز هذه الاستجابة عادة بالتحول نحو الأمان، أو ما يسميه الخبراء الماليون "النفور من المجازفة". ومع ذلك, تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "المخاطرة", الذي يستخدم غالبا في السياقات المالية, لا يعني مخاطر منخفضة. بدلا من ذلك, فإنه يدل على انخفاض في رغبة المستثمرين في احتضان المخاطر في محافظهم الاستثمارية.
كذلك يبحث المستثمرون عادة في أوقات عدم اليقين والشدائد, عن ملجأ في الأصول الآمنة. ونتيجة لذلك، نلاحظ ارتفاعا في أسعار السندات الحكومية، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية. كما يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع, وكذلك الفرنك السويسري, وهو عملة ملاذ آمن تقليدية. حتى الين الياباني، على الرغم من أنه ليس عملة احتياطية عالمية، يستفيد عندما يعيد المستثمرون المحليون أصولهم إلى الوطن خلال الأوقات الصعبة أو عندما يتوقع المتداولون العالميون مثل هذه الخطوة. وأسعار الذهب, أيضا, عادة ما تشهد ارتفاعا.
في حين أن الجانب الغريب للوضع الحالي هو أن هذا النمط المألوف لا يبدو أنه يتكشف كما هو متوقع. في حين أظهرت أسعار الذهب بعض علامات الارتفاع، إلا أنها لم ترتفع بشكل كبير، ولا تزال أقل بنسبة 3.5 بالمئة من مستوياتها في أيار، على الرغم من زيادة بنسبة 8 بالمئة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول. وبالمثل، على الرغم من انتعاش أسعار النفط من انخفاضها في أواخر شهر أيلول، فإنها لم تشهد ارتفاعا كبيرا. هذا على الرغم من المخاوف من تورط دول أخرى في الشرق الأوسط في الصراع. في الواقع, لا تزال أسعار النفط تجلس بشكل مريح دون مستوى 95 دولارا للبرميل.
ويثير الاختلاف بين الاضطراب الجيوسياسي المستمر والاستجابة الضعيفة نسبيا للأسواق المالية تساؤلات هامة حول فعالية الأسواق وموثوقيتها كمؤشرات لأزمات العالم الحقيقي. وهو يؤكد على التفاعل المعقد بين معنويات المستثمرين، والعوامل الاقتصادية، والشبكة المعقدة للجغرافيا السياسية العالمية.
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