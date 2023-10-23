تسلا تواجه تراجعا كبيرا في الأسهم مسجلة أكبر خسارة أسبوعية للشركة في 2023

(MENAFN
) شهدت تسلا, الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية, انخفاضا كبيرا في قيمة أسهمها خلال تداول يوم الجمعة الموافق 20 تشرين الأول, مسجلة أكبر خسارة أسبوعية للشركة هذا العام. ومع انتهاء الأسبوع, تراجع سهم تسلا إلى سعر إغلاق بلغ 211.99 دولارا, متوجا أسبوعا مليئا بالتحديات شهد انخفاض سهمها بأكثر من 15 بالمئة. وقد عجلت هذه الخسائر الصارخة بنظرة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك القاتمة بشكل غير متوقع بشأن قضايا الاقتصاد الكلي, والتي تم التعبير عنها خلال تعليقه على نتائج الربع الثالث في وقت سابق من الأسبوع.
كما يؤكد أداء الأسهم الأخير أن هذا الأسبوع كان الأكثر سوءا لمساهمي تسلا في السنة الحالية. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة السهم، إلا أن أسهم تسلا تمكنت من الحفاظ على زيادة سنوية بنسبة 96 بالمئة, مما يسلط الضوء على النمو الكبير الذي شهدته الشركة.
كذلك كشفت تسلا عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 أيلول من العام الحالي, حيث أبلغت عن إيرادات بلغت 23.35 مليار دولار وأرباح بلغت 1.85 مليار دولار. وأظهر هذا التقرير المالي انخفاضا في الأرباح مقارنة بالربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض عند مقارنته بالربع ذاته من 2022. كما ساهمت هذه الأرقام المالية في الشعور بالقلق بين المستثمرين, والذي أبرزته تصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك غير المتوقعة فيما يتعلق بالاقتصاد والتحديات التي تنتظر تسلا.
في حين فاجأ تعليق ماسك السوق, حيث نقل شعورا متشائما إلى حد ما, مؤكدا أن شركة صناعة السيارات ستحتاج إلى الشروع في مسار خفض التكاليف وتعديلات الأسعار في الأرباع القادمة للتنقل في المشهد الاقتصادي المتطور. وقد ألقت هذه التطورات درجة من عدم اليقين على المسار المستقبلي لشركة تسلا، مما ترك المستثمرين يراقبون عن كثب استراتيجيات الشركة لمواجهة التحديات والحفاظ على زخمها في سوق السيارات الكهربائية.
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