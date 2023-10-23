الاتحاد الأوروبي يتصارع مع تحديات الطاقة وأمن إمدادات الغاز

(MENAFN
) في المشهد الحالي، تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة في مجال الطاقة، مما أثار مناقشات بشأن التمديد المحتمل لسقف أسعار الغاز في حالات الطوارئ. وقد حفزت هذه الخطابات الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن أمن خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز خلال موسم الشتاء المقبل.
كما وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي في ديسمبر من العام السابق, على تحديد سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميجاوات ساعة, وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ لاحقا في شباط. وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي عواقب سلبية بعد تنفيذ هذا القيد على التسعير، وأسعار الغاز حاليا أقل بنسبة 90 بالمئة تقريبا من المستويات المسجلة في العام السابق.
كذلك على الرغم من الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة وتراكم احتياطيات الغاز المرتفعة بشكل قياسي داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك مخاوف مستمرة بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز خلال أشهر الشتاء القادمة. هذه المخاوف مدفوعة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة للتخريب الذي يستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز.
في حين تشهد المنطقة حاليا توترات متصاعدة بين إسرائيل وحماس، مما يثير شبح المزيد من عدم الاستقرار وتأثيره على إمدادات الغاز. من الضروري أن نتذكر أن أسعار الغاز شهدت تقلبات كبيرة خلال أزمة الطاقة في أوروبا، ويرجع ذلك أساسا إلى قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز عن القارة ردا على الصراع الروسي الأوكراني. في حين أن الارتفاع في أسعار الغاز كان ذا طبيعة مؤقتة، إلا أنه مارس ضغطا كبيرا على أسواق الطاقة، مما سلط الضوء على هشاشة سلاسل توريد الغاز في مواجهة الصراعات الجيوسياسية.
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