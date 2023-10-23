الضغوط المالية تسيطر على أكثر من 2 مليون أسرة في المملكة المتحدة

(MENAFN
) كشفت دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، عن تحديات مالية مقلقة يواجهها ما يقرب من 2.1 مليون أسرة. وتجد هذه الأسر نفسها في وضع محفوف بالمخاطر، حيث تتصارع مع القدرة على تغطية النفقات الأساسية، مثل فواتير الطاقة، وسداد القروض، ورسوم بطاقات الائتمان. يرسم البحث, الذي أجرته منظمة حقوق المستهلك التي تم نشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية, صورة صارخة للصعوبات الاقتصادية التي ترسخت داخل البلاد.
كما كشف في هذا الاستطلاع إلى أي مدى أجبرت الضغوط المالية أكثر من نصف العائلات البريطانية, وتحديدا 55 بالمئة، على تنفيذ تغييرات كبيرة في نمط الحياة في محاولتهم للتنقل في هذا المشهد الصعب, وهو ما يثير للقلق. وتتراوح هذه التعديلات من خفض النفقات الأساسية إلى الاستفادة من المدخرات الشخصية، وحتى اللجوء إلى بيع العقارات أو الاقتراض لسد الفجوة المالية الآخذة في الاتساع. ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا عن نسبة 44 بالمئة المسجلة قبل عامين فقط، مما يؤكد الحجم المتزايد للضائقة المالية التي يعاني منها جزء كبير من السكان.
كذلك يرسم البحث نظرة قاتمة لكل من الآفاق المالية الفردية والجماعية في المملكة المتحدة. وأعرب ثمانية من كل عشرة مشاركين عن نظرة قاتمة، متوقعين أن تتدهور أوضاعهم المالية الشخصية أكثر، بالتزامن مع شعور سائد بالتشاؤم بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد. ويمتد الشعور السائد بالنذير إلى توقعات ارتفاع تكاليف الضروريات مثل فواتير الوقود والغذاء. ونتيجة لذلك، يتوقع غالبية الذين شملهم الاستطلاع تدهور المشهد الاقتصادي في الأشهر المقبلة، وهي وجهة نظر يشاركها أكثر من نصف الشعب البريطاني.
في حين لا تؤكد نتائج هذا الاستطلاع على عمق الضغوط المالية التي يشعر بها عدد كبير من العائلات البريطانية فحسب, بل تسلط الضوء أيضا على المخاوف الاقتصادية الأوسع التي ألقت بظلالها على الأمة. وتسلط البيانات الضوء على الحاجة الملحة للدعم المالي والتدخلات الاقتصادية لتخفيف الأعباء على هذه الأسر واستعادة الثقة في المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة.
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