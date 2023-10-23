الأزمة الاقتصادية تطغو على الانتخابات الرئاسية في الارجنتين في العقدين الماضيين

(MENAFN
) شرع الناخبون الأرجنتينيون في رحلة محورية إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد الموافق 22 تشرين الأول, حيث أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسية طغت عليها أشد أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في العقدين الماضيين. ومن المتوقع أن يتردد صدى نتائج هذه الانتخابات ليس فقط داخل الأرجنتين ولكن أيضا في أسواقها المضطربة بالفعل، مما قد يؤثر على علاقاتها مع الشركاء التجاريين، وأبرزهم الصين والبرازيل. وبعيدا عن الآثار الاقتصادية، فإن نتائج هذه الانتخابات تحمل القدرة على تحديد المسار لأمة تشتهر بأنها مصدر رئيسي للحبوب مع احتياطيات كبيرة من الليثيوم والغاز الصخري.
كما رحبت مراكز الاقتراع بالناخبين اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) في إشارة إلى بدء منافسة انتخابية تضم ثلاثة مرشحين بارزين. ويقود هذه المهمة الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي، الذي يقدم رؤية للإصلاح الاقتصادي. وفي المعسكر الوسطي، يسعى وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسا إلى رسم مسار نحو الاستقرار والتعافي. وفي الوقت نفسه، تتنافس السياسية المحافظة ووزيرة الأمن السابقة باتريشيا بولريتش لتقديم اتجاه مختلف للبلاد. كما ستتوقف نتيجة هذه الانتخابات على استجابة الناخبين لهذه الأساليب المتنوعة وقدرة المرشحين على تقديم حلول للتحديات الاقتصادية الرهيبة التي تواجهها الأمة.
كذلك يتكشف هذا الحدث الانتخابي على خلفية الاستياء المتزايد بين المواطنين الأرجنتينيين, الذين يصارعون التضخم المتفشي, الذي يصل إلى 138 بالمئة, والفقر الواسع الانتشار الذي يؤثر على أكثر من 40 بالمئة من السكان. وقد أدت المشاكل الاقتصادية إلى تضخيم إلحاح هذه الانتخابات وأهميتها، حيث يأمل الناخبون أن تتمكن القيادة المختارة من تخفيف مصاعبهم ووضع الأمة على مسار أكثر استقرارا وازدهارا.
في حين لن تحدد القرارات التي يتخذها الناخبون في هذه الانتخابات مستقبل المشهد الاقتصادي في الأرجنتين فحسب، بل ستحمل أيضا القدرة على التأثير على العلاقات الدولية وديناميكيات التجارة. ومع فرز الأصوات واتضاح النتائج، تتجه كل الأنظار إلى الناخبين الأرجنتينيين، الذين يتحملون عبء تقرير مصير الأمة في لحظة محورية من تاريخها.
MENAFN23102023000045015682ID1107284668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.