محافظ بنك الشعب الصيني يرسم استراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي

(MENAFN
) وفي تقرير شامل صدر يوم السبت الموافق 21 تشرين الأول، أوضح بان تسونغ شينغ، محافظ مصرف الشعب الصيني، نهجا متعدد الأوجه يهدف إلى الدخول في انتعاش اقتصادي مستدام للأمة. ويتلخص حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية في التحول المتعمد نحو تعزيز الطلب المحلي، مع الإبقاء على يقظة شديدة ضد شبح المخاطر المالية. وتؤكد خارطة الطريق الطموحة للتعافي، المفصلة في التقرير والمتاحة على الموقع الرسمي للبنك، على التزام البنك المركزي الثابت بجعل سياساته أكثر دقة وفعالية، مما يمثل لحظة محورية في تطور المشهد الاقتصادي في الصين.
كما سيعمل بنك الشعب الصيني كقوة توجيهية في هذا المسعى، ويوجه المؤسسات المالية إلى إعادة ضبط عملياتها. وينطوي أحد المكونات الرئيسية لعملية إعادة التقويم هذه على خفض أسعار الفائدة الحقيقية على الإقراض، وخفض تكاليف الاقتراض بشكل فعال. ومن المتوقع أن تخفف هذه الخطوة العبء المالي على كل من الشركات والأفراد، مما يوفر لهم القدرة على المناورة المالية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
كذلك تمتد رؤية المحافظ بان إلى ما هو أبعد من مجرد معالجة أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض. في محاولة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وهناك تركيز متحمس على إحياء أسواق رأس المال وغرس الثقة بين المستثمرين. كما أن إحياء أسواق رأس المال هو شهادة على التزام الصين بمشهد مالي مبتكر ومتنوع، مشهد لديه القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتزويد المستثمرين بفرص جذابة.
في حين تم تقديم التقرير، الذي يحدد بدقة أولويات الحكومة على المدى القصير، على الفور للتدقيق في برلمان البلاد. ويؤكد هذا النهج الشفاف على تفاني الصين في تعزيز بيئة اقتصادية قوية ومرنة ومستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المختلفة.
ويأتي كل هذا في أعقاب تجاوز الاقتصاد الصيني التوقعات في الربع الثالث، حيث شهد نموا قويا. علاوة على ذلك ، شهد شهر أيلول طفرات مفاجئة في الاستهلاك والنشاط الصناعي. وتوفر هذه التطورات المصادفة، التي يعتقد أنها تعزى إلى مجموعة من التدابير السياسية التي تم تنفيذها مؤخرا، دليلا ملموسا على أن اقتصاد البلاد يستعد لانتعاش أكثر استقرارا ومرونة.
MENAFN23102023000045015682ID1107284659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.