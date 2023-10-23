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مدير المستشفى الإندونيسي: شهدنا قصف إسرائيلي على محيط المستشفى

10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة إن معظم الشهداء الذين سقطوا في جباليا من الأطفال وحالاتهم خطيرة.


وأضاف في تصريحات صحفية "شهدنا قصف إسرائيلي على محيط المستشفى أدى إلى أضرار جسيمة وإصابات."


وأشار أن 95% من مواد التخدير نفدت لدى مستشفيات غزة ونجري عمليات دون تخدير.


ونوه إلى ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على منزلين في جباليا إلى 26.


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