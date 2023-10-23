مدير المستشفى الإندونيسي: شهدنا قصف إسرائيلي على محيط المستشفى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة إن معظم الشهداء الذين سقطوا في جباليا من الأطفال وحالاتهم خطيرة.
وأضاف في تصريحات صحفية "شهدنا قصف إسرائيلي على محيط المستشفى أدى إلى أضرار جسيمة وإصابات."
وأشار أن 95% من مواد التخدير نفدت لدى مستشفيات غزة ونجري عمليات دون تخدير.
ونوه إلى ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على منزلين في جباليا إلى 26.
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